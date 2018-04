Flow festivali jazzilaval esinevad Kamasi Washington, Anna of the North ja Moses Sumney

Homme alustab ETV-s Reet Linna juhtimisel saatesari "Üks Laul", mille aluseks on erakordne kontsert, kus Nordea kontserdimaja laval said kokku neli põlvkonda Eesti superstaare, et esitada eestlastele läbi aegade tuntud hitte.

Eile, 25 aastat tagasi kogunesid seitsme endise sotsialismimaa muusikud Sloveenia pealinna Ljubljanasse, et selgitada välja need kolm Ida-Euroopa riiki, kes saavad õiguse osaleda Euroopa suurimal muusikaüritusel, mis kandis juba 38 aastat nime Eurovisiooni lauluvõistlus.

Lisaks neile astuvad Balloon 360° laval üles näiteks Lääne kriitikute poolt kiidetud folkmuusik Kevin Morby, Prantsuse psühedeelne duo The Limiñanas , Norra produtsent ja laulja Susanne Sundfør ning hulk Aafrika ansambleid: afrosoul'i pioneer Orlando Julius koos ansambliga The Heliocentrics ning Kongo elektrooniline kollektiiv KOKOKO! .

10. kuni 12. augustini Helsingis toimuv Flow festival avaldas seekordsed Balloon 360° lava esinejad, kelle seas on näiteks Kendrick Lamariga koostööd teinud Kamasi Washington, Moses Sumney ja Anna of the North.

