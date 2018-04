Arctic Monkeys avaldab mais uue albumi

Värske albumi produtsentideks on James Ford ja bändi liider Alex Turner, lood on salvestatud kolmes linnas: Los Angeleses, Pariisis ja Londonis, vahendas Pitchfork.

Albumi "Tranquility Base Hotel & Casino" lugude nimekiri:

01. Star Treatment

02. One Point Perspective

03. American Sports

04. Tranquility Base Hotel & Casino

05. Golden Trunks

06. Four Out of Five

07. The World’s First Ever Monster Truck Front Flip

08. Science Fiction

09. She Looks Like Fun

10. Batphone

11. The Ultracheese

Jaanuaris avaldas Arctic Monkeys, et nad annavad tuleval suvel hulga kontserte, muuhulgas astuvad nad üles näiteks augustis Flow festivalil Helsingis ning Way Out West festivalil Göteborgis.

Kuula ka lühikest helikatkendit plaadil kõlavast muusikast: