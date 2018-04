Maailma kiireim pianist Peter Bence annab sügisel Eestis kontserdi

Peter Bence on elavaks tõestuseks, et klassikaline muusika on kõike muud kui igav - oma kontserdil segab ta muusikalised žanrid haaravaks etenduseks. Tema töötlused The Queeni, Michael Jacksoni ja teiste staaride lugudest on kogunud internetis 300 miljonit vaatajat.

Ekspressiivse ja lööva mängustiiliga murrab ta klassika ja popi piire ning ainuüksi viimase aasta jooksul on esinenud neljal kontinendil, rohkem kui kahekümnes riigis. Bence oli ka 2017. aastal BBC Proms kontserdi avaesinejaks, mida nautis Hyde Park’is enam kui 50 000 vaatajat.

2012. aasta jaanuaris kroonis Guinnessi rekordite raamat Bence'i maailma kiireimaks pianistiks. Tema skoor oli 765 klahvilööki minutis, mida tänase päevani pole keegi suutnud üle lüüa. Oma jõulise lähenemisega popmuusikale toob ta kontserdisaalidesse nii noori kui ka vanu. Tema klaver kõlab kui orkester, võttes instrumendist viimast.

Peter Bence võttis klaveril oma esimesed akordid juba kaheaastaselt, mängides vanaema pianiinol multifilmide meloodiaid. Mozartist ja Listist inspireerituna komponeeris oma esimesed teosed vaid seitsmeselt ning 11-aastaselt andis välja oma esimese sooloalbumi. Klassikalise muusikahariduse sai Bence Ungaris ning edasi viisid õpingud mainekasse Bostoni Berklee kolledžisse, kust sai alguse tema rahvusvaheline tähelend.