Eesti on Kanada bändile Little Destroyer seni kaugeim sihtpunkt

Kanada ansambel Little Destroyer esineb tänavu Tallinn Music Weekil. Bändi lauljatar Allie Sheldan tunnistas, et pole bändikaaslaste Michael ja Chris Weissiga varem nii kaugel käinud.

"Me pole kunagi varem nii kaugel olnud. Me pole Põhja-Ameerikast väljas käinud. Seni oli kaugeim koht Austin festivalil South by Southwest ja nüüd siiatulemine oli kõige kaugem, kus me seni olnud oleme. Lendasime siia 15 tundi," lausus Sheldan Raadio 2 saates "Jätkuhommik".

Little Destroyer on kolmeliikmeline post-pop-punk elektro bänd, mis moodustati hiljuti Vancouveris ning on viimase aasta reisinud Los Angelese ja Vancouveri vahet, ehitades üles neile omast süntidest pakatavat alternatiivpoppi koos produtsent Jarrett Holmesiga.

"Me saame alati publikult väga head tagasisidet, sest kui me esineme, on meil palju energiat. Me mõjutame publikut ja saame vastu tugeva reaktsiooni," kirjeldas Sheldan bändi kontserte.

Little Destroyer esineb reedel Raadio 2 laval, kuid andis enne seda live-kontserdi Raadio 2 saates "Jätkuhommik".