Steps To Synapse tõi bändi suurima unimütsi päevavalgele

Ansambel Steps To Synapse tõi päevavalgele, milline on bändi kõige tulihingelisem magaja.

Basskitarrist Karl Birnbaum avaldas, et bändi tõenäoliseim hilineja on tema või vokalist Ivo Leesar. "Ivo on nüüd küll sõjaväes, aga varem oli kombeks jääda paarkümmend minutit kuni tund hiljaks," avaldas Birnbaum Raadio 2 saates "Hommik!".

Leesar tõdes, et selline käitumine pole küll vastuvõetav, aga bändikaaslased on mõistvad. "Õnneks mul on väga andeksandvad bändikaaslased. Me saame ikka läbi ja ei löö üksteist. Vahel uni võidab kõik," tõdes Leesaar, kuid rõhutas, et sõjavägi on teda täpsuse osas koolitanud.

Steps To Synapse on viieliikmeline indie-pop löögirühm Pärnust. Aastal 2014 asutatud suvepealinna kooslus on mõjutatud biitlitest ja funkist kuni kaasaegse melodramaatilise ambienti ning räppmuusikani.

Steps To Synapse esineb Tallinn Music Weekil laupäeval Viru keskuse linnalaval ja World Clinic laval. Enne seda andis bänd minikontserdi Raadio 2 eetris.