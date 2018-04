ERR Menu soovitab kinos vaikida ja hirmu tunda

Möödunud nädalal jõudis kino Sõprus ekraanile tuntud näitleja John Carroll Lynchi esimene lavastajatöö "Lucky", mis räägib loo 90-aastasest vanamehest, kes hakkab ühel hetkel tajuma, et lõpp ei olegi enam nii kaugel. Filmi peaosas on Harry Dean Stanton, kes oli filmi tegemise ajal samuti 90-aastane, möödunud aastal ta lahkus meie seast 91-aastasena, ja film ongi ood tema filmikarjäärile, elule ja näitlemiskunstile.

Võib-olla ei peagi selle filmi kohta nii palju ütlema, sest "Lucky" on üsna mõtlik, sisu on teisejärguline, kõik ekraanil toimuv lihtsalt võlub. Euroopa kinokunstis oleks samasugune surelikkusest linalugu muutunud masendavaks nukrameelseks, halliks ja tumedaks, aga "Lucky" on vastupidi päikseline, rõõmsameelne, näidates, kuidas vaatamata sellele, et lõpp on lähedal, tuleb naeratus näol hoida.

Võrdlusena võib välja tuua Jim Jarmuschi filmi "Paterson", mis samamoodi räägib argielu poeesiast ja sellest, et peame leidma igapäevastest asjadest midagi erilist.

Sel nädalal hakkab Eesti kinodes vaatajaid hirmutama aga ka sarjast "Kontor" ("The Office") tuntud näitleja John Krasinski esimene lavastajatöö "Kena vaikne kohake" ("A Quiet Place"), mis viib kinokülastajad paari aasta kaugusesse tulevikku, kus maailma on üle võtnud koletised. Kurjad monstrumid on küll pimedad, kuid see-eest on neil terav kuulmine - kõik inimesed peavad hiilima ning hoiduma isegi omavahel rääkimisest, et jääda märkamatuks.

Kui me kogu aeg otsime kinost seda, et filmitegijad võiksid teha midagi sellist, mida ei ole varem tehtud, siis "Kenas vaikses kohakeses" on sellega kindlasti hakkama saadud. Filmis räägitakse väga vähe, misläbi saab põhiliseks n-ö tegelaseks just vaikus. Õudusfilmide traditsiooniline mudel on see, et on viis sekundit vaikust, pärast mida hüppab koll näkku, aga kujutagem ette, et meil on poolteist tundi vaikust, kus me täpselt ei tea, millal see koll võib välja hüpata. Väga õudne on.

2. aprillist alates on kogu Tallinna üle võtnud Tallinn Music Week, pakkudes nii laia muusika-, filmi-, toidu- ning vestlusprogrammi. Ühe põnevaima tasub tuua välja Rotermanni maa-aluses parklas toimuv üritus "one night at the Parking Lot", mis viib sinna ootamatusse paika 6. aprilli hilisõhtul hulga kodu- ja välismaiseid tantsumuusika artiste. Juba mitu aastat on Tallinn Music Week korraldanud reive ootamatutes kohtades, möödunud aastal oli see näiteks Balti Jaama tunnelis.

Vestlusprogrammist tasub esile tõsta 6. aprillil kell 14.00 R2 saate "Muusikanõukogu" erisalvestust Biit.me plaadipoes, kus on lisaks Raul Saaremetsale ja Siim Nestorile sel korral külas ka välismaised muusikaeksperdid ja -ajakirjanikud."Mudeliks on see, et inimesed on saanud ise viia oma demolugusid, mida nad tahavad, et hinnataks. Neid lugusid hakatakse siis publiku ja raadiokuulajate ees kas kiitma või maa-alla tampima.

Tasuta linnalava kontsertide programmist väärib kuulamist kindlasti 7. aprillil kell 16.46 JOOKS rattapoes toimuv KKPalmy & Mick Mooni lühiesinemine. Eestis on viimase aastaga noori räppareid suurel hulgal peale tulnud ning see on hea võimaluse kahega neist tutvuda.