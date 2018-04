4x4 rändajad seiklesid Aafrikas: elama ei tahaks sinna minna

Rait ja Kai Paimets tõdesid, et ennast Aafrikasse elama nad ei kujuta. "Elama päris ei tahaks minna, nii ülerahvastatud ja ei suutnud seekord kohaneda nende elustiiliga," ütles Kai "Vikerhommikus".

Suurlinnadest eemal suhtusid kohalikud eestlastesse ettevaatusega. "Külaelanikud pelgasid meid, haarasid lapsed sülle ja panid teise küla poole ajama. Üritasin küll näidata, et ma pole kurjade mõtetega, aga inimesed ei saanud isegi kehakeelest aru," kirjeldas Kai.

Rait lisas, et pakkusid kohalikele pliiatsit ja nad ei saanud aru, mida sellega teha saab. "Tõenöoliselt oleks nad selle ahju visanud, et ikkagi puutükk," lausus ta.

Autoreis Aafrikasse võtab kaua aega, kuid Rait kinnitas, et omavahelised pinged suudetakse lahendada ilma tülita. 18 aastat koos olnud Rait ja Kai pole kordagi tülitsetud. Kai sõnul ta vahel ikka jonnib, kuid tülli pole tõesti kunagi mindud.

Peale pikka Aafrika reisi põrutas Rait veel sõbraga Venemaale tundrasse, kus juhtus nii mõndagi.

"Natuke läksime mütsiga lööma, aga saime käidud. Rohkem küll niimoodi ei lähe, läks keeruliseks. Me ei võtnud kaasa ühtki tööriista ega langevarju, mille alla auto panna kui tuiskab. Ka ei olnud meil satelliittelefoni, et abi kutsuda. Juhtus nii, et auto käändmiku poldid läksid pooleks, kui sul trelli pole, siis sa neid kätte ei saa ja auto on liikumisvõimetu," meenutas mees ekstreemset kogemust.

4x4 meeskonnal õnnestus Aafrikas filmilindile saada hulk seiklusi ja põnevat materjali, millest valmiv telesari peaks ETV2 eetrisse jõudma käesoleva aasta sügisest.