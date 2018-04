KAVA

19.00 uksed

19.30 Lepatriinu (EE) (Ülemine saal - OTSE)

20.00 Mees Inc. (EE) (Alumine saal)

20.30 Little Destroyer (CA) (Ülemine saal - OTSE)

21.10 Girls in Pearls (EE) (Alumine saal)

21.40 The Magnettes (SE) (Ülemine saal - OTSE)

22.20 Liblikas (EE) (Alumine saal)

23.00 Frankie Animal (EE) (Ülemine saal - OTSE)

23.45 Suzi Wu (UK) (Alumine saal)

00.20 Rainer Ild (EE) (Ülemine saal - OTSE)

01.00 Holy Motors (EE) (Alumine saal)

01.40 EiK (EE) (Ülemine saal - OTSE)

Kell 19.30 algaval peol astuvad üles nii Eesti kui ka välismaa artistid. Õhtu avab uue põlvkonna üks originaalsemaid lauljannasid Lepatriinu, kellele järgneb alternatiivmuusika ringkondades kanda kinnitanud Mees Inc. Mõlemad tegid nädala alguses Raadio 2 ennelõunase programmis otse-eetri live'id, mida on võimalik järele kuulata Raadio 2 kodulehel.

Von Krahlis astub üles ka Noortebänd 2017 ülekaalukalt võitnud duo Rainer Ild ning maailma muusikaajakirjanduse tippväljaannetes oma äsjailmunud albumi eest soosivaid arvustusi korjanud Tallinna kollektiiv Holy Motors.

Intelligentse hip hopi imelaps Eik toob kaasa värsked tuuled räpimaastikult ning raskema muusika austajate rõõmuks on kohal psühhedeelia sugemetega stoner rocki viljelev ansambel Liblikas.

Eesti Laul 2018 ridadest nopiti välja lummav kaksikutebänd Girls in Pearls ja juba aastaid kodumaisel popimaastikul üks kõige järjekindlamalt üllatusi pakkuv kollektiiv Frankie Animal.

Välisartistidest on tulemas Kanada post-pop-punk bänd Little Destroyer,

Põhja-Rootsist saabub ülemaailmse läbimurde poole püüdlev trio The Magnettes ja Ühendkuningriiki esindab tugev ja tundlik Suzi Wu.

Von Krahlis toimuvat Raadio 2 TMW festivaliõhtut juhib rockiminister Bert Järvet, otsesaate mikrofonide taga on Erik Morna ja Koit Raudsepp.