Vaata videot: Rainer Ild istus uue muusikavideo jaoks riietega vannis

Noortebändist tuule tiibadesse saanud Rainer Ildi uus singel "Feeble Mind" on seniste lugudega võrreldes kõlalt rokilikum ja sisult tõsine ja puudutav.

Rainer Ildil ja bändi trummaril Sven Seinperel oli kindel visioon, et see lugu tuleb välja anda koos videoga. "Plaan oli meil lihtne, teha muusikavideo nädala ajaga ja ilma rahata. Oli vaid küsimus, kuidas? Nalja me seekord nii väga ei tahtnud teha, sest see laul on Raineri jaoks väga isiklik ja armas. Helistasime läbi päris palju inimesi, kes ütlesid meile ära, sest nädal on video tegemiseks lihtsalt liiga lühike aeg," rääkis bändi trummar Sven Seinpere video tekkeloost.

Juba teise video tegi Rainer Ildiga lõpuks kaasa režissöör Anna-Maria Jams. "Operaator Martin Lauri andis sellele videole oma põnevate kaameranurkadega õige tunnetuse," lisas Seinpere.

Solisti Raineri peas, kes on nii pala kui video üheks autoriks, tiirles Dylan Morani öeldu: "Mehed on palju romantilisemad kui naised, sest avastame mehi tihedamini ütlemas lauseid, nagu ma kohtasin üht naist, ta on minu jaoks kõik, ma olen temata mitte midagi, ma ei saa ilma temata, ma vajan teda jne."

Videos loodi maailm, kus üks noormees on valudes. "Ta on vedanud kokku vanni, kitarri, projektori, alkoholi ja rösteri ning ta üritab aru saada, mida ta tegema peaks, sest armastust enam ei ole, see on läinud," kirjeldas Ild.

Video filmiti kolmekraadise temperatuuriga ruumis ning Raineri ainsaks leevenduseks tunde kestnud võtte jooksul oli keedukannuga soojendatav vesi. "Olen äärmiselt rahul, et ma seekord ei pidanud rambivalgust tundma, vaid sain kaamera taga produtsendina kätt proovida ja Raineri kannatusi nautida. Mina läksin tol õhtul väga suure naeratusega magama. Rainer aga külmas vannis istumisest lõdisedes," lisas Seinpere.

Rainer Ildi näeb Tallinn Music Weeki raames laval reedel, 6. aprillil kell 00.20 Raadio 2 showcase'il Von Krahlis ja laupäeval, 7. aprillil kell 12 Stella Soomlais stuudio linnalaval. Humoorikas punt kasutab laval erinevaid vokaalefekte ning žongleerib mitmete instrumentide vahel.