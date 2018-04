Galerii ja video: Miss Raplamaa valimistel on rõhk sisemisel ilul

Miss Raplamaa on toimunud järjepidevalt aastast 1995 ning võistlusele panid aluse Imbi Kalberg ja Tiiu Susi. Missivõistluse praegune korraldaja Maris Laev usub, et just tugevad juured on need, mis on aidanud võistlusel elus püsida, vahendas ETV "Terevisioon".

"Imbi Kalberg ja Tiiu Susi, kes seda missitraditsiooni alustasid, nemad on küll 14 aastat tagasi teatepulga üle andnud, aga kogu aeg jälgivad meie tegemisi, toetavad ja aitavad," lausus Laev.

Missivõistluse korraldaja Kaisa Kuusemets lisas, et samas nähakse ka suurt vaeva, et võistlus suudaks ajaga kaasas käia ja publikut võluda. "Ega meil seal Raplas nii palju tõeliselt pidulikke üritusi ette ei tule. Nii palju kui on osalejaid, toetajaid ja korraldajaid, nii kaua me ilmselt seda teha ka saame. Saal tuleb aasta-aastalt järjest enam täis. Huvi kasvab," tõdes Kuusemets.

Kuigi missivõistlused käivad ajaga kaasas, pole karta, et sealt puuduksid traditsioonilised õhtukleidi-, bikiini- ja talendivoorud. "Kõik voorud on missivalimistele traditsioonilised. Eks me oleme püüdnud ajaga kaasas käia. Missidelt ootame talendivoorus üsna palju, nad peavad kolm kuud vaeva nägema ja ette valmistama, et etteaste oleks korralik ja uhke, mida publikule näidata," rääkisid korraldajad.

Laev lisas, et Raplamaa missivalimistel ilule ei rõhuta. "See, mis sealt väljastpoolt paistab, see on kõik tore, aga ikkagi tüdrukute sisemus on hästi oluline, mida me püüame ka talendivooruga välja tuua. Tegelikult on nad väga arukad ja asjalikud noored neiud. Just sisemine ilu on ka väga oluline meie jaoks," ütles ta.

Projekti eesmärk on seista noorte naiste terve elustiili eest ja luua valimistel osalevatele neidudele võimalusi end erinevates eluvaldkondades harida. "See on ikkagi kogukondlik üritus, missikool. Me tahame anda neidudele kolme kuu vältel võimaluse õppida ja areneda," lausus Kuusemets.

Miss Raplamaa 2018 kroonitakse 7. aprillil 2018 Rapla Sadolini Spordihoones.