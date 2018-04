Jazzkaarel saab nautida muusikat eestlaste kodudes

Kodukontsertide sarja alustatakse Meriväljal ning lõpetatakse Kuressaares lauljatar Marie Vaigla uue kavaga. Mälgandite perebändi kontsert toob kokku kontrabassisti Mihkel Mälgandi, staažika pianisti Ülo Mälgandi ja nende muusikutest vennad Londonist. Lauljatar Anna Põldvee viib jazzisõbrad muusikalisele rännakule oma peagi ilmuva albumi helimaailma. Lauljatar Maarja Aarma souliliku kodukontserdi Suurupis salvestab ka ETV2. Pianist Kirke Karja jõuab Jazzkaarele otse Bremenist Euroopa jazzmuusikamessilt JazzAhead. Bassist Peedu Kassi madalsagedustel pulbitsev soolokontsert viib kuulajad lüürilistele maastikele.

"Kodukontsert on väga unikaalne formaat, mis võimaldab mul suhelda publikuga vahetult ilma barjäärideta, mida kõrge lava teinekord loob," sõnas juba teist korda kodukontserti andev Anna Põldvee. Artisti sõnul on kõik kodukontserdid olnud ääretult soojad ning pakkunud hea emotsiooni nii talle endale kui ka publikule.

Sel korral üllatavad muusikuid ja kuulajaid üks üle saja aasta vanune klaver, koduks kohandatud vana klaverivabrik ja neljajalgsed jazzisõbrad.

20.-29. aprillini toimuva Jazzkaar 2018 põhiprogrammis on üle 60 kontserdi Tallinnas. 29. korda toimuva Jazzkaare festivali peaesinejad on Suurbritannia lauljatar Laura Mvula, USA jazzitipud – mitme Grammyga auhinnatud sütitav hammondivirtuoos-laulja Cory Henry ansambliga The Funk Apostles, saksofonilegend Bill Evans kvartetiga Petite Blond II, mainekas jazztrio The Bad Plus ning Hispaania lauljatar Silvia Perez Cruz. Festivali avab Eesti vabariigi 100. sünnipäevaks loodud žanriülene suurteos "Saja lugu”.

Kodukontsertide kava:

L 21. aprill kell 14.00 Marie Vaigla, Maria juures Meriväljal

E 23. aprill kell 18.00 Mälgandite perebänd, Laura ja Kristjani juures vanalinnas

T 24. aprill kell 19.00 Anna Põldvee Quartet, Toomase ja Madise juures Bekkeris

R 27. aprill kell 19.00 Maarja Aarma MA, Rauli ja Heleni juures Suurupis

L 28. aprill kell 16.00 Kirke Karja, Rimute ja Olgeri juures Lillekülas

P 29. aprill kell 14.00 Peedu Kass, Anu juures Kelmikülas

E 30. aprill kell 18.00 Marie Vaigla, Helle ja Toomase juures Kuressaares