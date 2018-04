Aastakümneid ilmaandmeid kogunu: ajaloole tuginedes ilma ennustada ei saa

Rudolf Kallas rääkis "Aktuaalsele kaamerale", et rohkem kui 30 aastat tagasi hakkas ta mõnikord ilma kohta märkmeid tegema lihtsalt seetõttu, et vaadata, millal sobiks kalale minna. Aastast 1988 on sellest hobist saanud aga lausa kohustus.

30 aasta jooksul on mees Igal õhtul oma tahvlile eriliste märkide abil kirja pannud, milline ilm sellel päeval oli.

Kallas enda sõnul ilma ei ennusta, kuigi oma märkmeid tegema hakates ta esialgu seda pisut lootis.

"Kunagi sai seda ilmavärki uuritud ja ma mõtlesin, et ehk on mingi analoogia aastate vahel, et hakkab korduma. Aga ei ole, mingit kordust aastatega ei ole," tõdes ta.

Teaduslikust vaatenurgast annab aga akadeemik Tarmo Soomere Eesti kliimale oma hinnangu, et viimase poolsajandi jooksul on Eestis siiski soojemaks läinud ja läheb veelgi.

"See on viimase 50 aasta jooksul tõusnud umbes 2 kraadi võrra ja tõenäoliselt tõuseb teist samapalju veel umbes järgneva 20-30 aasta jooksul. /.../ Teatud nihked talviselt kevadisele režiimile on läinud nädalaid hiljemaks, aga see protsess ei saa kesta lõpmatuseni, sest ei hakka meil olema suvekuuma detsembris ja ei hakka meil olema juunis paksu lund maas," kinnitas Soomere.

Kuigi Rudolf Kallas oma ilmamärkmetest aastate suhtes mingit korrapärasust ei leia, on omamoodi hobist siiski mõnikord kasu küll.

"Mõni siin hakkab vahest vaidlema, et küll sel aastal oli ja oli. Ma ütlen, et tule siia ja vaatame. No ei tasu vaielda, mul on ju kõik kirjas," ütles Kallas.