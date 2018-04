Vahur Kersna täitis oma 56. sünnipäeval oma unistuse

Homme alustab ETV-s Reet Linna juhtimisel saatesari "Üks Laul", mille aluseks on erakordne kontsert, kus Nordea kontserdimaja laval said kokku neli põlvkonda Eesti superstaare, et esitada eestlastele läbi aegade tuntud hitte.

Näitleja Dwayne Johnson avaldas, et on pidanud võitlust depressiooniga ning tänas fänne toetuse eest.

"On 4. aprilli hommik, päike tõuseb ja mul jätkub häbematust soovida siin selle koha peal endale palju õnne sünnipäevaks. Selle õnne ja rõõmu puhul olen siin selles maailma võib-olla ühes kaunimas kohas ja olen rõõmus ja õnnelik, sest kui mõtlema hakata, siis John Lennon mõrvati ju siis, kui ta oli 40-aastane. Elvis Presley vedas välja 42-aastaseks. Freddy Mercury oli surres 45. Valdo Pant 48. Urmas Ott 53. 56 on selle kõige kõrval ikka päris hea tulemus," märkis Kersna oma videotervituses Montreux'st.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel