Reet Linna: mind üllatab, kuivõrd elujõuline 60 aastat tagasi alustanud lauljate põlvkond on

"Kes teeb, see jõuab. Tegelikult mul on väga hea meel, et mulle see pakkumine meelelahutussaadete poolt, sest tegelikult ma olen eluaeg just nimelt muusikat ja meelelahutust teinud ja "Prillitoosi" kõrvalt äkki teha üks selline lõbusam lugu, teistmoodi lugu, oli väga tore iseenesest," märkis Linna "Ringvaates".

Esimene saade viieosalisest sarjast läheb eetrisse homme. "Seal on erinevad lauljad erinevast vanusest kokku pandud ja sinna juurde ka natukene seda muud ajaloolist lõiku, et tegelikult see on hästi tore."

"Ma olen alati arvanud seda, et Eesti rahvale on meeldinud sellised gaalakontserdid, suures plaanis. Vot need saated on täpselt sellised, et seal on ühes saates neli-viis lauljat – kõik on erinevad. Inimene vaatab ära selle vanema, Anne Veski näiteks, aga samas tuleb ka Birgit samas saates. Selles mõttes on tore, et see on mitmes vanuses erinevatest aegadest artistid," märkis Linna.

"Mind üllatab see, kuivõrd jõuline on olnud see põlvkond, kes alustas 60 aastat tagasi, kes on minust kas veidi vanemad või veidi nooremad. Nad ju kõik käivad praegu veel laulmas. Võta sa Voldemar Kuslap või Heidi Tamme või Anne Veskist ma ei räägi üldse. Nad ei käi mitte ainult Eestis, vaid käivad ka kaugemal. Nad on elujõulised, nad tegutsevad koguaeg. See on väga tore ja enamalt jaolt nad eesti keeles ka laulavad. See paneb natuke üllatama kuivõrd elujõuline põlvkond see on," nentis ta.