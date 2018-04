Tallinn müüb kuuma asukohaga kortereid – Neeme Lalli autoportree saab pealekauba

Homme alustab ETV-s Reet Linna juhtimisel saatesari "Üks Laul", mille aluseks on erakordne kontsert, kus Nordea kontserdimaja laval said kokku neli põlvkonda Eesti superstaare, et esitada eestlastele läbi aegade tuntud hitte.

Näitleja Dwayne Johnson avaldas, et on pidanud võitlust depressiooniga ning tänas fänne toetuse eest.

Müüdavate korterite hulgas on ka korter, kus pidas oma kunstiateljeed ka Neeme Lall, kes tänasel päeval elab Hispaanias. Korteriga tuleb kaasa ka ateljee lakke kinnitatud Lalli autoportree. Hermaküla nentis, et selles korteris tundub, nagu oleks sattunud Kariibi mere piraatide filmi.

Näiteks on Tallinnas Vanalinnas müügis korter Nunne tänaval, mis on seinaga otse vastu Toompead. Kuigi korteri alghind on 64 900 eurot, ei ole korteri olukord kiita – korter hallitab ja vajab uuelt omanikult kindlasti kõvasti kõpitsemist.

