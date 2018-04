Kariljonimängija Merle: ma tundsin, et see on minu kutsumus

Merle kariljoni-arvutist võib raekoja kellamängu mängima panna ükskõik millal ja ükskõik millises maailma kohas.

Ühtlasi on Kollum ka ainus koolitatud kellamängu ehk kariljonimängija Eestis. Raekoja tornist kostuvad rohkem kui 45 viisi on tema seatud ja ka sellel, kas kellad ikka hääles on, hoiab silma peal ainult tema.

"Maailmas kahjuks suund on üha selle poole, et elektroonilisi tehakse palju rohkem, sest on jälle võimalus elusmuusiku pealt kokku natuke hoida," märkis Merle "Ringvaatele".

Selleks, et linnarahvas kellatornist kostuvaid helisid nautida saaks, peab Merle kõvasti tööd tegema. Kui varem sai Merle kellamängu harjutada ainult Taanis koolis olles, siis nüüd on tal võimalik kariljoni mängida ka omas kodus.

"Ma käisin esmalt Taanis lühikursusel ja siis ma elus esimest korda nägin päris pilli. Ma ei olnud seda kunagi näinud ja vaevalt üldse väga paljud seda näinud on, ja ma sain teda ka veidikene mängida. Kui sa mängid ikka mitmekümne tonnisel instrumendil ja sa tead, et kogu ümbrus kuuleb seda, siis see tekitas minus sellise sädeme, et oi, ma tahan seda õppida. Ma tundsin, et see on minu kutsumus. Mis sellest, et Eestis ei ole veel pille, ma töötan selles suunas, et neid võiks siin olla."