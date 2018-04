Mart Sander avaldas kiire ja odava muusikavideo: tegime ühe õhtuga ära

Näitleja Dwayne Johnson avaldas, et on pidanud võitlust depressiooniga ning tänas fänne toetuse eest.

Poolteist aastat seriaali tõttu muusikast eemale hoidnud Mart Sander annab EV100 puhul taas kontserte. "Olime orkestriga ligi kuuajasel USA tuuril idarannikul, kus mängisime kõikvõimalikes paikades Eesti Vabariigi auks, mis oli üks tore reis. Nüüd kevade poole on neid ka Eestis taas tulemas," ütles Sander, kes on Bel-Etage'i Swingorkestri dirigent.

Muusikavideo puhul hindab Sander, et seda näeb rohkem inimesi kui näiteks teatrilavastust. "Muusikateater on nagu suur õlimaal, aga video graafiline leht, mis levib tegelikult väga palju. Seda näevad ilmselt rohkemad inimesed, kui näevad suurt muusikalavastust," selgitas ta.

Tegemist pole mehe esimese muusikavideoga ning esimesed katsetused jäävad lausa aastakümnete taha. "Karta on, et esimesed, kui neid saab nii nimetada, muusikavideod ja muusikalavastuse katsetused jäävad ERR-i arhiiviaegadesse. Ütleme 1980. lõppu 1990. algusesse," ütles Sander, kes töötas 20. eluaastates ETV saatejuhina. "Ükski video ei ole läinud sellisesse väljundisse ega käinud üheski videote edetabelisaates," lisas Sander.

Video on reklaamiks Sanderi ajastuseriaalile "Litsid". "Ma lõpuks olen komponeerinud enam vähem kogu sarja muusika ja mõtlesin, et teeks ise ühe Valgre loo," rääkis Sander, miks osutus valituks just "Armastus".

"Video puhul ma olen väga pragmaatiline mõtleja. Ma tahtsin selle teha kiirelt ja odavalt. Ta oli mul koolitööna, tegime ta ühe õhtuga ära. Tahtsin, et oleks võimalik kasutada valmismaterjali ja sellepärast on üleminevaks lingiks Merle Palmiste, kes oli meil stuudios kohapeal, kelle pealt sõidab pilt sarja sisse ja siis tuleb sealt jälle välja," selgitas Mart Sander ETV2 saates "Eesti TOP 7".

