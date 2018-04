Kristo Rajasaare: Raadio 2 läheb kogu aeg paremaks, sest eesti muusika läheb järjest paremaks

3. aprillil jagati Eesti muusikaettevõtluse auhindu, kus parima raadiojaama tiitli pälvis Raadio 2. Uurisime R2 peatoimetajalt Kristo Rajasaarelt, kas selline tunnustus on neile tähtis ning mis on nende lähiaja suuremad plaanid.

Võitsite Eesti muusikaettevõtluse auhindadel parima raadiojaama preemia, palju õnne! Kas võit tuli suure üllatusena?

Aitäh! See on meile juba kolmas aasta raadiojaama tiitel. Oleme äärmiselt tänulikud ja õnnelikud, et meie tööd on märgatud ja hinnatud. Me kindlasti ei võta seda auhinda iseenesestmõistetavalt ja teeme igal aastal pingutusi, et olla Eesti muusikutele ja muusikaettevõtjatele kõige olulisem partner, aitamaks neil oma publikuni jõuda.

Eelmisest aastast tõsteti esile "Saja aasta hiti" kampaania, Bändisärgipäev ja Bändisärgilaat, tööd festivali Noortebänd finalistidega ning ülekandeid kodu- ja välismaistelt festivalidelt.

Raadio 2 tähistab õige pea 25. sünnipäeva. Kuidas tundub, kas Raadio 2 on praegu parem kui kunagi varem?

Raadio 2 läheb koguaeg järjest paremaks, sest eesti muusika läheb järjest paremaks. Eelmisel aastal esitlesime festivalil Eurosonic Noordeslag soojalt vastu võetud Eesti artiste NOËP ja Tommy Cash. NOËP kogus Eurosonicult 4 ja Cash 6 kutset ETEP-i festivalidele, mis tõstis nad kõige edukamate Eurosonicul esinenud artistide hulka.

Mis on Raadio 2 lähiaja plaanid, kui midagi juba avaldada saab? Mingid uued saated, üritused, värsked tegijad?

Lähiaja plaanid ongi seotud veerandsajandi juubeli tähistamisega. Avapaugu anname volbriööl Tartu Tudengipäevadel Elephants From Neptune'i kontserdiga Kaarsillal. Palju põnevat on tulemas läbi kogu juubeliaasta, näiteks on Andrus Kivirähk kirjutanud lõbusa kuuldemängu Raadio 2 teemadel, mida praegu Raadioteatris lavastatakse.

Käesoleval nädalal oleme sukeldunud Tallinn Music Weeki kajastamisse. TMW artistid annavad otse-eetris stuudiokontserte Eesti Raadio 1. stuudios, reedel kureerime kahe lava programmi Von Krahlis, tuleb "Muusikanõukogu" kahetunnine erisaade koos TMW välismaiste delegaatidega, Maarja-Merivoo Parro juhib "TMW Juttude" programmi ja võõrustame 25 EBU muusikajaamade juhti, et tutvustada neile värsket eesti muusikat ja talendikaid artiste.

Kuidas Eesti raadiomaastikul hetkel olukord on, kas Raadio 2'le on tekkinud ka konkurente, kes sama laialt popmuusikat vaatlevad?

Eks me konkureerime ju kõigiga. Viimased uuringud näitavad, et inimesed surfavad järjest rohkem erinevate kanalite vahel. Meie unikaalsus seisneb žanrikülluses, millesse ilmselt ei hakka kunagi ükski kommertsjaam panustama. See ongi avalik-õigusliku ringhäälingu funktsioon ja kohus. Ma usun, et see neljandik eurosenti päevas, mida maksumaksja Raadio 2 peale kulutab, on hästi kulutatud raha.

Kas inimesed on ikka veel teie juurde jäänud? Kas üldse kuulatakse veel raadiot?

Raadiokuulamine üldiselt on väikeses languses, aga raadio olulisus ei ole kuhugi kadunud. Inimesed vajavad jätkuvalt toimetatud sisu ja usaldusväärseid uudiseid. Raadio 2 kuulatavus on aastate jooksul püsinud stabiilsena ja tänu võimalusele meie muusikasaateid podcast'ida isegi tõusnud.

Saite hiljuti omale ka uue veebikülje, kuidas sellele tagasiside on olnud? Kas olete ise rahul?

Uuele platvormile minek on alati kasutajale mugavustsoonist väljumine ja nõuab harjumist. Kõige olulisem selle uue lehe juures on, et inimene jõuab vähemate klikkidega sisuni. Tundub, et tänaseks on kasutajad aru saanud, et uus leht on mugavam.