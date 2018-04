Nädala playlist: raputame pühaderammestuse maha

Nädala playlistide vahele on viimasel ajal veidi pikem vahe jäänud kui nimes justkui lubatud, aga sellevõrra on iga kord ka lugusid lausa mitme korra eest. Selle aasta seitsmes playlist on kohal

Möödunud pühade ajal õgisid ilmselt kõik inimesed liiga palju, kere vaevab tüütu rammestus ja tahaks lihtsalt lodevalt ringi veereda. Aitab sellest uimasusest, kohe esimese looga anna Tyler, The Creator löögi makku. Tema veidi üle kahe minuti kestev "OKRA" raputab oma hullumeelse bassiga läbi ja peaks raju hooga täielikult üles äratama.

Huvitav on ka see, et viimastel aastatel saab Briti nullindate tantsumuusika üha tihedamini uut eluvaimu sisse. Sel korral on segaste reivihittidega kohal Holy Goof, Flava D ja Dread MC loos "Takeover", Murlo ja Conducta "Together" ei jää samuti palju alla ja ka Jack Juniori remix DJ Q loost "The Reasons" kihutab peatamatu hooga.

Popartistidest tegi hea üllatuse David Guetta - kunagi french house'iga kuulajate teadvusse roninud tüüp on viimastel aastatel tootnud kõige suuremat staadioni-EDM'i, viimane lugu läheb aga pigem Calvin Harrise eelmise albumi rada, seigeldes troopiliste kõlade ja pehme päikesemuusika radadel. Kambas on Sia, kes suudab oma tuttavlikust mudelist pisut välja astuda.

Eesti asjadest mahuvad tabelisse Leslie Da Bass, kelle viimane album "Koridorid" läheb kohati ehk isegi liiga kaugele, kuid plaadi nimilugu on mõnusalt nõtke grime'i-maiguline pop. Ansambel Levski võltsib loos "Küla ja taevas" Vaiko Eplikut nii hästi, kui see üldse võimalik saab olla.

Märkimist väärib ka kindlasti Sons of Kemet, kes andis möödunud reedel välja maitseka ja põneva jazzalbumi "Your Queen is a Reptile", playlist'i on jõudnud lugu "My Queen is Albertina Sisulu". Neid saab näha aprilli lõpus ka Jazzkaarel, seega keda vähegi huvitab, siis ronige kohale, sellised artistid jõuavad harva Eestisse.