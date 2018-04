TMW toob Vene kultuurikeskusesse Kristjan Järvi, Elina Nechayeva ja Ewerti

Linnafestivali Tallinn Music Week (TMW) muusikaprogrammi üheks keskseks toimumispaigaks on Vene kultuurikeskus, kus toimuvad nii Kristjan Järvi produtseeritud TMW avakontsert Absolute Club, Ukraina poptähe Ivan Dorni kontsert kui ka Made In Baltics ja ja Sony Music esitlusõhtu, kus esinevad nii Ewert and the Two Dragons kui ka Miljardid.

Neljapäev, 5. aprill

TMW kolmepäevane muusikaprogramm saab alguse homme, neljapäeval, 5. aprillil kell 18.00 Mere puiesteel asuva Vene kultuurikeskuse neoklassitsistlikus miljöös Eesti 100. aastapäevale ja TMW kümnendale väljalaskele pühendatud kontserdikava Absolute Club.

Ajastu- ja žanripiire ületav eriprojekt Absolute Club ühendab dirigent Kristjan Järvi juhtimisel New Yorgi muusikamaailmatähtedest koosneva kollektiivi Absolute Ensemble, Luksemburgist pärit nüüdismuusika kõlakunstniku Francesco Tristano ja Eesti artistid Elina Nechayeva, Kadri Voorandi, Mick Pedaja, Sander Mölderi, Tuulikki Bartosiki ja Estonian Folk Orchestra. Kontserdiprogrammi ajatelg ulatub saja aasta tagusest ajast kuni tänapäevani ning Eestit tõlgendatakse selles kui pidevalt uut muusikalist kasvukeskkonda võimaldavat imedemaad. Tänapäeva suunas liigutakse läbi eri ajastute globaalse popmuusika, New Yorgi Birdlandi džässiklubist Studio 54 diskopärandini, Londoni Palladiumi hauntoloogilistest kajadest kaasaegse ambienti, house’i ja hiphopini. Muuhulgas kõlavad uudseis seadeis Nechayeva eurolugu "La Forza", Pedaja "Sleepy Waves" ja Kadri Voorandi "I Don’t Love You". Kontserdi kontseptsiooni autor ja produtsent on Kristjan Järvi Sunbeam Productions.

Vene kultuurikeskuse uksed TMW avakontserdiks avatakse 6. aprillil kell 18.00, mil plaadimuusikat mängib BBC Radio 3 saatejuht ja nüüdismuusika projekti Japan Sound Portrait eestvedaja Nick Luscombe. Kontserdi eel tervitab kohalviibijaid kultuuriminister Indrek Saar.

Reede, 6. aprill

Reedel vallutab Vene kultuurikeskuse vene päritolu Ukraina poptäht Ivan Dorn, kes esitleb oma värsket, Los Angeleses salvestatud albumit "OTD (Open the Dorn)".

MTV Russia parima artisti tiitli laureaadi Ivan Dorni köitev karakter, moodsad helisulamid ja nooblid tantsusammud on nii laulja kodumaal Ukrainas, Venemaal kui ka mujal Euroopas viimaste aastate jooksul lausa laineid löönud. Sensatsiooniks kujunes ta pea üleöö aastal 2011 ilmund hittsinglitega pikitud debüütalbumiga "Co’n’Dorn". Nii peavoolu popi tarbijate kui ka nõudlikumate hipsternoorte jaoks kehastas ta uut Ida-Euroopa popstaari ideaali, mängurit, kes ühendas osavalt Lääne saundid ja venekeelse sõnumi. Dorn laenab nii diskost, funkist, hausist kui ka süntpopist ning on oma promovideotes kehastunud nii Freddy Mercuryks kui ka Pharrell Williamsiks.

Vene kultuurikeskus avab uksed Ivan Dorni kontserdiks reedel, 6. aprillil kell 20.00 koos Valgevene juke’i ja house’i produtsendi Aslamini DJ-setiga. Dorni etteaste algab kell 21.30.

Laupäev, 7. aprill

Laupäeval on Vene kultuurikeskus aga muusikaettevõtte Made in Baltics ja Sony Music esitlusõhtu päralt. "Eso-rocki" bänd Miljardid astub üles oma suursuguste pophittidega laetud ja Eesti muusikaauhindade galal kolm tiitlit võitnud albumi "Kunagi läänes” kavaga, TMW 2011 artistipreemia võitjast Ewert and The Two Dragons toob esmakordselt kuuldavale lood oma peagi ilmuvalt neljandalt albumilt ning hiljuti uue singli "Falling In Love With You" üllitanud Rasmus Rändvee teeb oma esimese avaliku kontserdi sooloartistina. Uue kavaga tuleb välja ka Iiris, kelle tantsuline singel "Stranger" oli möödunud aasta enimmängitud lugu Raadio 2-s.

Mere puiestee 5 aadressil asuva arhitektuurimälestisest Vene kultuurikeskuse hoone eriline väärtus seisneb selle neoklassitsistlike fassaadide ja interjööride terviklikkuses. 1954. aastal valminud (toona Tallinna Ohvitseride Maja) ehitis oli omal ajal üks linna esinduslikumaid hooneid. Tänaseni on säilinud tuntud kunstnike sõjamarinistlikke teemasid käsitlevate maalide ja skulptuuride koopiate kogu ning vaatesaali lage kaunistab sõjalaevastiku temaatiline laemaal.

5.–8. aprillini on Vene kultuurikeskus TMW kontsertide päralt.

5.–7. aprillini ligi 20 Tallinna klubis ja kontserdipaigas toimuva TMW festivali muusikaprogrammis astub üles 262 artisti 30 riigist.