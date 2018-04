"Ajujaht" paneb tänasest ETV eetris põnevad ideed proovile

Vaid loetud kuudega peavad meeskonnad oma idee viima teostuseni. "Me paneme neid proovile, sest päris ärimaailmas ei ole sulle ka kõik ette antud, vaid elu on ootamatu," ütles saatejuht Kristo Elias.

75 000-eurosele auhinnafondile alustavad esimeses saates jahti sada parimat meeskonda, kes läbisid eelžürii karmi sõela. "Mul on tunne, et tänavused osalejad on veel rohkem tõsisemad tegijad kui eelmistel aastatel. Nad on tulnud päris ideega, mitte lihtsalt uitmõttega. Neil on päris tahe see asi ära teha," rääkis Elias uuest hooajast.

Tänavune hooaeg paneb meeskonnad igakülgselt proovile ja pakub üllatusi, sest ettevõtluses on edu tagamiseks tarvis olla valmis ootamatusteks. "Ajujaht" on esimeseks sammuks alustavatele ettevõtjatele, see on nagu hüppelaud, mis võib lennutada nad ärimaailma tegusasse ringi.

Saatesse jõudnud meeskondi iseloomustab küpsus ja pühendumus ettevõtlusega alustamisel.

"Uut hooaega iseloomustab kõige enam heade ideede rohkus ja asjalikkus," ütles saate produtsent Hannela Lippus. "Ideed on hästi läbimõeldud ja kannavad endas praktilist väärtust. Konkursi üldine tase kasvab iga hooajaga ning see teeb iga saate põnevaks ja pingeliseks."

"Ajujahi" saatejuht on Kristo Elias, režissöör Märten Vaher, toimetaja Piret Jürman ja produtsent Hannela Lippus.

"Ajujaht" on ETV eetris neljapäeviti kell 21.40.