Smilers salvestab uut muusikat hotellitubades

Üks mikker keset tuba ja bänd, ei mingit produtseerimist. "Eks me ole ennegi hotellitubades niisama plänninud, aga pigem kippus see passimise aeg ikkagi minema erinevate ekraanide saatel," tõdes muusik Hendrik Sal-Saller.

Ta lisas, et Smilersi hotellitoa sessioonid kõlavad vägevalt. "Sellest ka mõte neid salvestada ja jagada. Ning kuna publik kuidagi hotellituppa ei mahu, siis toome ennast kuulaja elutuppa läbi kõikvõimsa interneeduse," rääkis ta ning lisas, et see on alles algus.

Vaata, kuidas kõlab Smilersi hotellitoa sessioon Tartus: