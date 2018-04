"Harry Potteri" näitleja Verne Troyer viidi haiglasse

Näitleja Dwayne Johnson avaldas, et on pidanud võitlust depressiooniga ning tänas fänne toetuse eest.

Troyer on mänginud "Austin Powersi" filmides Mini Me-d, aga on tuntust kogunud ka "Harry Potteri" filmidest, kus kehastas Gringottsi võlurite panga härjapõlvlast.

Möödunud aasta aprillis viidi Troyer haiglasse alkoholisõltuvuse tõttu, vahendas BBC. "Ma olen kuulnud, et mõned fännid on väga mures ja olen seetõttu valmis rääkima väga isiklikust teemast. Nagu teate, olen ma võidelnud alkoholisõltuvusega ning kuigi see pole olnud lihtne, olen ma valmis jätkama päev-päevalt," lausus ta toona.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel