ETV saatesari "Üks Laul" juhatab sisse kuulsuste koja uhke näituse

Homme alustab ETV-s Reet Linna juhtimisel saatesari "Üks Laul", mille aluseks on erakordne kontsert, kus Nordea kontserdimaja laval said kokku neli põlvkonda Eesti superstaare, et esitada eestlastele läbi aegade tuntud hitte.

29 lauljat esitasid kõik ühe laulu kingituseks Eesti sajanda juubeli puhul, et tõmmata tähelepanu Eesti teatri- ja muusikamuuseumi poolt korraldatavale uhkele näitusele, kus on väljas meie armastatud estraadi-, pop-, rokk- ja levimuusikute lemmikasjad.

Reet Linna meenutas, et esimeste esemetena annetati muuseumile Ott Leplandi "Kuula" algne materjal ja Anne Veski kostüüm. Reet Linna annetas Rock Hoteli lipsu ja kunagise esinemiskostüümi. "Meil olid MERL-iga omal ajal ABBA pealt maha kirjutatud kostüümid, alt tohutult laiad püksid, minul oli lillakasroosa, ise õmblesime. Ma viisin selle ja ka toonased kingad, mis olid hõbedased ja käisid varba vahelt," kirjeldas Linna.

Ta lisas, et hoiab kodus alles veel üht MERLI-i kostüümi, mille eest bändiliikmed Põlvamaal lehte sattusid. "Ma olen vaadanud, et need šortsid olid seal juures nii lühikesed, et kui ma paneksin väikesele lapselapsele jalga, oleks okei," naeris Linna. Ta lisas, et lehes said nad napi kostüümi eest hurjutada. "Keegi meist polnud rindade peale midagi pannud ja pitsist paistis läbi. Selles mõttes tänapäeval pole enam suurt probleemi midagi, trikooga minnakse lavale," ütles Linna.

"Üks laul" esimeses saates näeb Anne Veskit, Karl Madist, Birgitit, Inest, Madis Arrot ja Toomas Kõrvitsat. "Esimeses saates hakkab Anne Veskiga kohe peale, tema on kõige suurem täht, aga esimeses saates on ka nooremaid. Tegelikult on nad ristipõiki pandud, ei ole nii, et vanemad esinejad oleks ühes saates, vaid on segamini," ütles Linna.

Kokku on viis saadet, kuni kuulsuste koja avamiseni kolmandal mail.

"Üks laul" on ETV eetris neljapäeviti kell 20.30.