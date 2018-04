Svjata Vatra kappab uue singliga kasakatega Doonau taha

Sjata Vatra kauaoodatud, järjekorras juba kuuenda plaadi "Muutused Zminy" lauludega liigutakse otsesõnu muutuste tuules. Tulefolkaritega on liitunud andekas noor kitarrist Peeter Priks, äsja naasti esimeselt USA showcase'ilt, salvestati bändi esimene stuudiovideo link video ning Torupilli-Juss sai pisipoja isaks.

Värske plaadi esitlustuur saab avapaugu Pariisis, jätkub kodupubliku rõõmuks Moostes, Karksis, Tartus, Tallinnas ja kulmineerub lõunanaabrite juures Riias.

Svjata Vatra eestvedaja Ruslan Trochynskyi rääkis, et singel "Jihav kozak za Dunaj" on üks tuntumaid ukraina rahvalaule, mis on ka 300 aastat hiljem aktuaalne. Igivana teema, kus kasakas end sõjateele seab ning pisarates neid teda koju ootama jääb. Kuid kasakat ei kannusta mitte sõdimiskihk, vaid teadmine, et oma kodu kaitstes loob ta helgema tuleviku oma perele ja tagasi koju toob teda usk armastusse. See rahvalaul on inspireerinud paljusid, näiteks Ludwig van Beethoveni loodud versioon "Schöne Minka" on sakslaste südametesse rahvalauluna salvestunud. Siberist naasnud eestlased tõid kaasa loo "Kallimale".

Loo esmakordne live-esitlus on kuuendal aprillil Tallinn Music Weekil, Viljandi Folk Music Festival Night laval.