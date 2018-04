Stig Rästa hakkab esitama Paul McCartney lugusid: mõned mu lemmikood on isegi tema kirjutatud

Stig Rästa kinnitas "Ringvaates", et ta ei oska isegi päris täpselt seletada, miks otsustas just Paul McCartney laule esitama hakata. "Ma ei ole praktiliselt kunagi teiste lugusid laulnud, mul tuleb võib-olla üks-kaks korda meelde," sõnas ta ja lisas, et nüüd peab ta selgeks õppima 18-20 lugu. "Kui sa õpid selgeks teiste lugusid, siis sa ise arened päris palju."

"Ma teadsin mõningaid Paul McCartney lugusid, isegi mõned minu lemmiklood on tema kirjutatud," ütles Rästa ja tõdes, et üks lugudest on näiteks "Coming Up". "Aga kui ma hakkasin neid lugusid vaatama, siis tulid paljud tuttavad ette ning lõpuks teadki kõiki lugusid," mainis ta, öeldes, et tema kavva kuuluvad ka mõned The Beatlesi lood. "Muudmoodi ei saa."

Ivo Linnaga koos esinemine on Stig Rästa jaoks samuti suur asi. "Ma olen aastaid tema mikrofoni püsti pannud ja juhtmeid kerinud, nüüd siis esineme koos," ütles ta ja tõi välja, et tegelikult on ta ühe korra Ivo Linnaga koos Eesti Muusikaauhindadel üles astunud. "Siis ma mängisin taustal kitarri, nüüd saab äkki laulda ka."

Saates tuli esitusele ka Stig Rästa ja Emili Jürgensi versioon loost "FourFiveSeconds":