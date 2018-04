Ööklubi HALL uue hooaja avavad Samuel Kerridge, Regis ja Thomas Hessler

Näitleja Dwayne Johnson avaldas, et on pidanud võitlust depressiooniga ning tänas fänne toetuse eest.

Avaõhtul ehk 6. aprillil teeb kogu öö kestva DJ-seti Thomas Hessler . 7. aprillil stardib aga ligi ööpäeva vältav HALLi Tallinn Music Weeki showcase, kus klubi peasaalis astuvad üles Samuel Kerridge ja Regis . Lisaks neile on väliskülaliste hulgas Ena Cosovic , kohalikest aga Martin Aedla , Artur Lääts , Eisi , Katja Adrikova ja Micaela Saraceno . Peoga tähistatakse ka Regise ja produtsent Female'i loodud UK plaadifirma Downwards Records 25. sünnipäeva.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel