Rainer Ild pärast Noortebändi võitu: juuksed on pikemaks kasvanud

Koosseis, mis pälvis sügisel Noortebändi tiitli, kinnitas, et on vahepeal suurendatud pilliparki, aga ka muidu edusamme teinud. "Sven on nägusamaks läinud, mul on juuksed pikemaks läinud," selgitas Ild. "Ikka alati tuleb paremini ja paremini teha," lisas ta.

Ild avaldas, et neljapäeval tuleb pauguga välja bändi uus muusikavideo. "Me tahame, et inimesed näeksid seda selle vahva muusikavideoga, mis me tegime," põhjendas Ild, miks ta laulu raadiosaates "Jätkuhommik" ei esita.

Uus lugu kannab pealkirja "Feeble mind" ning vahelduseks on video keskmes trummar Sven Seinpere asemel Rainer Ild ise. "Seekord piinatakse mind," lubas muusik.

Rainer Ild esineb Tallinn Music Weekil Von Krahlis reede õhtul pärast südaööd.