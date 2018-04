"Seltsimees laps" tõi Jüri Ratasele pisarad silma: kui raske on olnud Eesti ajalugu

"Mul oli võimalus koos abikaasaga käia Kuressaare kinos filmi "Seltsimees laps" vaatamas. See emotsioon, mis pärast filmi, kui saalist välja mindi - täielik haudvaikus, mõtlikkus, kui raske on olnud Eestimaa ajalugu," kirjeldas Ratas kogemust Vikerraadio saates "Stuudios on peaminister".

Ratas lisas, et "Seltsimees laps" on väga raske, aga väga hea film. "See vaikus, kuidas inimesed pärast filmi lõppu välja läksid. Mul olid mitte ainult filmi lõpus tiitrite ajal silmad märjad, vaid ka selle filmi kestel, kui isa pidi oma tütrele vastama väga keerulistes olukordades küsimustele. Loomulikult see tõi kurbuse silmi," tunnistas peaminister.

Ratase sõnul peegeldas film seda, mida on tähendanud perekondade küüditamised ja lõhkitõmbamised. "Kui raske on olnud nendel, kes on siia jäänud ja pidanud oma lastele seda selgitama ja seletama. See film puudutas mind väga," lausus Ratas.

Peaminister lisas, et filmist saadud emotsioon oli väga tugev. "Annaks jumal, et selliseid hetki Eesti riigis enam ei ole ega tule. Ja et me ei pea selliste raskustega silmitsi seisma, kui on väga paljud Eestimaa perekonna pidanud tegema. Ma soovitan kõikidel seda filmi vaatama minna," ütles ta.

Moonika Siimetsa mängufilm põhineb armastatud kirjaniku Leelo Tungla autobiograafilistel romaanidel "Seltsimees laps ja suured inimesed" ning "Samet ja saepuru". Paralleelselt filmiga valmis kirjanikul triloogia viimane osa "Naisekäe puudutus".

Filmis mängivad Helena Maria Reisner, Tambet Tuisk, Eva Koldits, Juhan Ulfsak, Liina Vahtrik, Lembit Peterson, Maria Klenskaja, Julia Aug, Maria Avdjushko ja paljud teised Eesti näitlejad.