Keskkooliõpilane Maian: viis vaheaega on ennast õigustanud

Maian rääkis Raadio 2 hommikuprogrammis, et samal hetkel, kui ta raadiostuudios oli, käis klassikaaslastel eesti keele tund.

Maian rääkis omast kogemusest, et mõni õpetaja annab rohkem kodutöid, mõned vähem. "Mulle väga neid ei meeldi teha ja võiks küll võib-olla ära jätta," rääkis Maian oma seisukohast, kas kodutöid peaks vähendama.

Lauljatar kiitis ka uuendust, mille järgi on õppeaasta jooksul viis vaheaega. "Viis vaheaega on ennast õigustanud. Ma ei tee väga midagi vaheajal, ma lihtsalt olen ja tahan puhata. Vahepeal on head ajad, kus teha ja kirjutada rohkem muusikat," rääkis lauljatar, mida ta vabal ajal teeb.

Kooli kõrvalt tegeleb Maian usinalt muusikaga ning pani alles lähiajal kokku oma bändi, kus musitseerib lisaks temale veel kolm liiget. "Need kõik on mu sõbrad siin bändis, ma teadsin, kes mis pilli oskab mängida, ja ütlesin, et kuulge, mul on vaja," rääkis Maian, kuidas bänd kokku sai.

Koos esinetakse reedel klubis Hollywood, kus Maian vanuse tõttu ise külastajana käinud polegi. "Mul on vanus takistuseks veel mõnda aega. Eks me reedel vaatame ja näeme, kuidas see värk pihta hakkab," naeris Maian.

Raadio 2 eetris esitas Maian bändiga kolm lugu.