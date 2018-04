Dwayne Johnson avaldas oma võitluse depressiooniga

45-aastane näitleja andis avameelse intervjuu väljaandele The Express, kus rääkis oma ema enesetapukatsest ning nimetas seda oma elu kõige kohutavamaks ajaks, vahendas BBC.

Fännid jagasid pärast intervjuud Johnsonile toetust ning mees tänas neid Twitteris. Ta postitas, et oma võitlusest tuleb rääkida. "Eriti meil, meestel, on omadus kõike enda sees hoida. Te ei ole üksi," kirjutas ta.

Got tons of responses to this. Thank you. We all go thru the sludge/shit and depression never discriminates. Took me a long time to realize it but the key is to not be afraid to open up. Especially us dudes have a tendency to keep it in. You’re not alone



