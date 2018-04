Läänemaa koprad meisterdasid Eestis haruldase sajameetrise tammi

Muusikus näitas tammi asukohta ning kobraste kodu, kus on nii sahver kui ka basseinivaatega söögiruum. "Ta sügisel terve perega langetab oksi, toovad pesa juurde ja ankurdavad otsaga mutta. Koores säilivad toitained kevadeni välja. Tal ei tarvitse talvel üldse õue minna. Pesa sissepääsuauk on vee all, ta sukeldub basseini, võtab oksa, läheb tagasi pessa ja sööb seal," kirjeldas mees.

Loodusfotograaf Ingmar Muusikus tõdes, et polnud Esna allikate juures juba mitu aastat käinud ning avastas sealt endale ootamatult võimsa tammi. "Ringvaade" mõõtis tammi täpseks pikkuseks 95,5 meetrit, mis on Eestis võrdlemisi haruldane. Maailma pikim, 850-meetrine kopratamm asub Kanadas.

Hiljuti valmis üks Eesti pikim rajatis omasuguste seas. Esna allikate koprapere on rajanud üle Allikajärve tammi, mis on pool meetrit kõrge, aga pea sada meetrit pikk.

