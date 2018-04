Uus klassikatäht Tanel-Eiko Novikov: ilma muusikata oleksin tavaline noor

Kui muusika Novikovi elust lahutada, on noormees poliitikahuviline. Hiljuti on Novikov hakanud tegelema ka spordiga, mis on saate tõttu siiski tagaplaanile jäänud. "Eks ma oleks tõenäoliselt tavaline noor," kirjeldas Novikov iseennast, kui muusikat tema elus poleks.

"Meeletu pingelangus on olnud. Kohe, kui saade läbi oli, läksin koju, siis mõtlesin, et kõik," ütles Novikov.

