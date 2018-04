EV100 võidumarsside autor on elupõline ehitusmees, kes kandideerinud ka Eesti Laulule

Kaitseväe uus rivimarss kõlas esimest korda vabariigi sajanda aastapäeva paraadil Tallinnas. Piduliku marsi "Sulle mu Eesti", kandis samal päeval Estonia kontserdisaali ette ERSO. Kuulsate heliloojate maal Eestis on mõlema marsi autor 80-aastane elupõline ehitusmees Paul Särel.

"Mul läks kõikide lugude peale umbes poolteist kuud. Ikka reipalt tööd," meenutas Särel võidupalade loomisprotsessi ETV saates "Ringvaade".

EV100 piduliku marsi konkursi võitis Säreli teos "Sulle, mu Eesti". Konkursil pälvis teise koha Rein Rannapi teos "Ülev Eesti" ja kolmanda koha Urmas Lattikase teos "Sada soovi".

Särel tõdes, et oli raske võistelda kogenud heliloojatega nagu Rannap ja Lattikas. "Seda, et ma midagi saavutan, seda ma ei uskunud. Tegemist on kutseliste õppinud heliloojatega. Mina olen lihtsalt praktik," ütles Särel.

Samas tõdes ta, et õppinud heliloojatel on omandatud teadmised loo ülesehituse kohta. "Kuna mina seda kõike õppinud ei ole, tuleb mul see asi südamest või hingest," rääkis Särel, mis võis tema kasuks otsustada.

Senitundmatu Särel pole, pigem unustatud helilooja. Paul Säreli laule on laulnud näiteks Ivo Linna, Uno Loop ja Silvi Vrait.

1973. aastal kutsuti Särel Lääne kalurivarieteesse Haapsalu kultuurikeskuses muusikajuhiks. Päeval töötas mees ehitusosakonnas, õhtuti meisterdas lugusid. Mõne aasta eest osales Särel ka Eesti Laulu konkursil, mille eelvooru ta küll ei pääsenud.