Eesti Laulu finalist Evestus rõõmustab fänne singliga, mille produtseeris Grammy-nominent

Eesti Laulul looga "Welcome To My World" lava lammutanud Industriaal-gooti rokkar Evestus avaldas uue singli "Everything in Here".

Loo teeb erakordseks see, et selle on produtseerinud Grammy nominent Ade Fenton, kes on tuntud Gary Numani viimaste albumite toonmeistrina nagu "Splinter" ja "Savage". Ade lasi Evestusel loo enda pilgu all Londonis sisse laulda ning palus ka Gary Numani kitarristil Steve Harrisel loole kidrapartiid peale mängida.

"Everything in Here" on väljas digirelase'ina ja kättesaadav kõigil digiplatvormidel nagu Spotify, iTunes, Deezer, Amazon jne.

Evestus esineb ka TMW raames reedel 9. aprilli päeval kell 13.00 eksklusiivse "vaikse" live'i Nordic Hotel Sviidis ja samal õhtul 23.30 juba klubis Rockstars, Beats From The Vault Showcase'il.