"Kõigil Tallinn Music Weeki muusikaprogrammidel on juba algusest peale olnud oma esitlejad, osad on need, mida me korraldame isa, osad on need, millele oleme kaasanud esitlejad," ütles Raimond Põldmaa ja tõi välja, et sel aastal on näiteks Positivuse ja Beats From The Vaulti õhtud. "Meie programmimeeskond on väga suur, sinna kuulub kokku üle 50 inimese, me usaldame suuresti ka nende maitset."

Liisa Lahtmets soovitas üle vaadata Solarises avatava disainitänava, kus neljapäeval esineb Saksa nüüdisjazzi artist ÄTNA. "Samuti ise ootan huviga Balti Jaama Turu ja Humalakoja linnalava, kus astub reedel üles Ungari artisti Mörk, kes teeb elektroonilist funk'i ja jazz'i."

Londonis loomemajandust ja pop-muusika ajalugu õppinud muusikakriitiku Maarja Pehki sõnul on Tallinn Music Week end kümne aastaga korralikult kehtestunud, vahendas "Aktuaalne kaamera". "Just viimati oli The Guardianis väga pikk ja põhjalik artikkel TMW-st. Just see, et juba The Guardian kajastab seda, on väga tore ja rääkimata veel muusika eriala pressist. Kindlasti on TMW kaardil olemas," tõdes ta.

Festivali tugevuseks peab Pehk seda, et siin ei käi esinemas suured artistid nagu näiteks Kendrick Lamarr Helsingi Flow festivalil, vaid Tallinn Music Weeki publikule antakse võimalus avastada Lääne-Euroopa ja Angloameerika artistidest erinevat muusikat. "Keda ma kindlasti tahaks näha, on maailmamuusika laval esinev India muusik Alluri, kes segab oma loomingis lääneeuroopalikku indie-rocki India pärimusmuusikaga, et selle helikõla on väga tore," ütles pehk.

Tallinn Music Week toimub kõikjal üle Tallinna 2. kuni 8. aprillini. Tallinn Music Week'i avakontsert toimub sel neljapäeval Vene kultuurikeskuses ning lava on peamiselt Eesti muusikute päralt.