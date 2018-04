"Ajujaht" alustab dramaatilist hooaega, kus ükski meeskond ei saa edasipääsus kindel olla

"Ajujaht" on tõestanud, et mõte võib muuta maailma, uus hooaeg alustab juba sel neljapäeval.

Juba 11. korda jõuavad vaatajate ette järjekordsed säravad meeskonnad ja nende innovaatilised ideed, et muuta võimatu võimalikuks. 75 000-eurosele auhinnafondile alustavad jahti sada parimat meeskonda, kes läbisid eelžürii karmi sõela. "Saja seas, mis on esimeses kahes saates meil nähtav, on väga palju väga vingeid ja uskumatuid ideid," lubas Elias "Vikerhommikus".

Sel aastal on "Ajujahi" võistlus teistsugune, sest oma jätkamises ei saa Eliase sõnul olla ükski meeskond. "See aasta on selles mõttes teistsugune, et mitte ükski meeskond ei saa olla kindel, et ta jätkab järgmises saates," ütles Elias, kes lubas uueks hooajaks draamat ja verd.

Elias lisas, et kõiki ideid ta ei mäletagi, sest põnevaid mõtteid oli nii palju. Ta tõi näiteks targa hambaharja, mis näeb hambaauke ja broneerib vajadusel arstiaja. Lisaks kirjeldas Elias ka kokkupakitavat ühekohalist veesõidukit. "Mehed tulid suur paat seljakotis. See on reaalne asi. Reaalseid asju on väga palju ja paljud ideede puhul on nähtud probleemi või puudust oma tegevusvaldkonnas ja lahendatud see ära," ütles Elias.

"Ajujahis" on küsimus aga ka selles, kas tootega on võimalik ka areneda. "TOP kümnesse jõuavad ikka need, kes suudavad sellega edasi minna ja teha sellest toimiv teenus-toode, mida inimesed tahavad ja ostavad," lausus Elias.

Elias loodab, et saatega antakse ka televaatajatele indu oma ideid ellu viia. "Sa ei pea minema alustava ettevõttena "Ajujahti", "Ajujaht" on üks võimalik versioon, aga "Ajujahis", ka telesaates, saab väga palju nõuandeid, mida alustav ettevõtja võiks teha," soovitas Elias saadet kõikidel huvilistel jälgida. "Ärge olge üksi oma toas ideega ja mõelge, et võiks teha või peaks teha, tehke see asi ära. Vaadake muidugi "Ajujahti", saate palju nõu," lubas saatejuht.

"Ajujahi" režissöör Märten Vaher, toimetaja Piret Jürman ja produtsent Hannela Lippus. Saade alustab uut hooaega 5. aprillil kell 21.40 ETV-s.