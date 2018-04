Cameron Diaz kinnitas näitlejaameti mahapanemist

45-aastane näitleja Cameron Diaz kinnitas, et loobub näitlejaametist.

Näitleja, kes on tuntud oma rollide poolest filmides "Kõiges on süüdi Mary", "Charlie inglid" ja "New Yorgi jõugud", kinnitas uudist intervjuus koos kolleegide Christina Applegate'i ja Selma Blairiga. Koos mängiti 2002. aasta filmis "Ropult magus", vahendas Independent.

Küsimuse peale, kas näitlejad on filmiks taasühinemas, vastas Diaz, et ei tee praegu mitte midagi. "Ma olen pooleldi pensionil või tegelikult täielikult. Mulle meeldiks teiega kohtuda, daamid," vastas ta ajakirjaniku küsimusele.

Jutud Diazi lahkumisest filmitööstusest said alguse märtsi alguses, kui Selma Blair ütles intervjuus, et Cameron Diaz ei näitle enam. Hiljem teatas näitleja, et tegi nalja.

Cameron Diazt nägi viimati kinolinal 2014. aastal muusikalis "Anne", kus ta näitles koos Jamie Foxxiga.

Diaz, kes alustas 16-aastaselt modellina, asus tööle agentuuris Elite Model Management. Naine kandideeris 21-aastasena eelneva näitlemiskogemuseta filmi "Mask" naispeaosatäitjaks, sest tema modelliagentuur oli teda sinna soovitanud. Diazi näitlejakarjäär saigi hoo sisse 1994. aastal Jim Carrey filmis "Mask" ning on kaasa löönud ka linateostes nagu "Parima sõbra pulm", "Puhkus" ja "Shrek".

2014. aastal oli ta enimteenivate näitlejate tabeli kuuendal kohal 18 miljoni dollarilise aastase sissetulekuga.