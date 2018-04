Lepatriinu kutsub uue singliga kohvile

"Coffee Break" on lugu tänapäeva ühiskonnast, mis Lepatriinu arvates on liiga pinnapealseks muutunud. "Väga palju pööratakse tähelepanu just välimusele, mitte sisule, mille tõttu neiud võivadki hakata arvama, et ilma meigita ei saa toidupoodi minna," kommenteeris Triinu Paomets.

Laul räägib aja maha võtmisest ja endale hetke andmisest, et hoomata - elus on olulisemaid asju, kui see, mis vaid silmale tundub.

"Coffee Break" sai koostöös Aarto Hiiemaaga ka muusikavideo. "Kuna lugu ise on üsna temperamentne, sai video jaoks inspiratsiooni võetud nii 1960ndatest ja samas ka tulevikku vaatavast futurismist," selgitas Lepatriinu.

Laulja sai muusikakarjäärile hoo sisse Noortebänd 2016 konkursilt ning tänavu nomineeriti Eesti muusikaauhindadel lausa kahes kategoorias: aasta indie album ja aasta debüütalbum. Lepatriinu kuulub eelmisest aastast No Angel Recordsi artistide nimistusse.

Lepatriinut saab näha ja kuulda juba sel nädalal Tallinn Music Weeki raames 6. aprillil Von Kralis ning 7. aprillil Stella Soomlais Studios.