Tallinn Music Weekil esineb Ukraina popsensatsioon Ivan Dorn

Isikupärase imago, köitva karakteri ja eklektilise muusika poolest tuntud vene päritolu Ukraina laulja, DJ ja produtsent Ivan Dorn esitleb 6. aprillil Vene Kultuurikeskuses oma äsjailmunud kolmandat täispikka albumit "OTD (Open the Dorn)". Los Angeleses salvestatud ja produtseeritud plaati tutvustava Euroopa tuuri raames on Dorn juba esinenud SRÜ riikides – Moskva Lastochka festivalist Valgevene suuremate linnadeni. Tallinna publikule esines ta viimati kolm aastat tagasi klubis Factory.

Oma uut ingliskeelset albumit kirjeldab Dorn kui mitmekülgset teost, milles leidub nii peomöllu kui ka mõtlikumatesse hetkedesse sobivat kraami. ""OTD" on nagu kauapüsiv aroom, mille adumiseks on vaja aega ja mis on igal korral erinev."

Dorni köitev karakter, ülevõlli moetunnetus – muuhulgas on tal aeg ajal kombeks kanda naisterõivaid –, moodsad saundisulamid ja nooblid tantsusammud on nii laulja kodumaal Ukrainas, Venemaal kui ka mujal Euroopas viimaste aastate jooksul lausa vesipüksina laineid löönud. Sensatsiooniks kujunes ta pea üleöö aastal 2011 ilmund hittsinglitega pikitud debüütalbumiga "Co’n’Dorn". Nii peavoolu popi tarbijate kui ka nõudlikumate hipsternoorte jaoks kehastas ta kohaliku popstaari ideaali, mängurit, kes ühendas osavalt Lääne saundid ja venekeelse sõnumi.

2014. aastal ilmunud albumiga "Randorn LP" võttis Dorn ette jõulisema suunamuutuse, vahetades senised raadiosõbralikud hitid mitmekülgse žanrite assortii vastu, laenates nii diskost, funkist, hausist kui ka süntpopist.

"Ma olin kindel, et Ukrainas, Venemaal ja teistes endistes Nõukogude Liidu riikides on vaja sellist muusikat, mis seda ühiskonda raputaks ja tegin muusikat, mis oleks julge, mingil moel isegi jultunud," on Dorn öelnud.

Ivan Dorni kontserdi Vene Kultuurikeskuses juhatab sisse Valgevene pealinnast Minskist pärit DJ ja produtsent Aslamin. Valgevene Bassota muusikaskene esindajana koosneb Aslamini repertuaari eelkõige helgema kõlaga klubimuusika, geto-house ja juke. TMW raames astub Aslamin üles ka Sveta baaris samal õhtul toimuval Booty Powder Bass peol.

Ivan Dorni kontsert toimub reedel, 6. aprilll Vene Kultuurikeskuses. Uksed üritusele avatakse kell 20.00, kui peale läheb Aslamin. Dorni etteaste algab kell 21.30.