Teadlastel õnnestus koha ja ogalik ristata kohalikuks

Teadlaste arvates on sellised katseklaasis sündinud uued liigid kalanduse tulevik, vahendas "Aktuaalne kaamera" 1. aprillil.

Viimase viiekümne aasta jooksul on Pärnu lahes toimunud muutused toonud kaasa mõne kalaliigi arvukuse kiire kahanemise.

Kui ahvenat teadlaste arvates kadumine veel ei ohusta, siis kohaga on lood kehvad. Nii ristatigi hinnatud söögikala koha lahes väga levinud ogalikuga.

Viimastel aastatel on kohade populatsiooni tõstmiseks Pärnu lahte paigaldatud kunstlikke koelmuid, mis aga maksavad palju ja on töömahukas ettevõtmine. Ogalik on aga kala, kes teeb ise pesa.

"Ta teeb väga uhke pesa ja ta temaga on väga hästi, et ta valvab seda marja, sest kohade ja nende kunstkoelmutega on praegu see probleem, et mudakrabid söövad nende marja ära," rääkis merebioloog Jüri Tenson.



Uus kalaliik kohalik kasvab umbes 60 kuni 70 sentimeetri pikkuseks. Tal on vähe luid, mis teeb temast hea söögikala.

Eelmisel aastal Pärnu jõkke lastud kohalikud kohanesid hästi ja aprilli lõpus tuuakse juba pea 92 000 noort 30-grammist kohalikku, kes praegu veel Põlula kalakasvatuses kosuvad, kuid jõuavad Pärnusse järgmisel kevadel.