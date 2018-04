91-aastane kunstiõpetaja Leili: kunstnik ei jää iialgi pensionäriks

"Praegu seisavad uued kavandid ja mitu kavandit korraga käsil. Väga pimedad ilmad on olnud siiamaani. Nii et nagu maalida ei saa, teen graafikat siis mustvalge pildina," rääkis Voll oma tööst.

Volli sõnul alustas ta kunstiga tegelemist siis, kui lõpetas roomamise ja käima hakkas. "Esimene töövahend oli süsi ja ahjukülg. Nii palju, kui ma mäletan, ma hakkasin joonistama. Kõigepealt keskhariduse, kõva kunsti aluspõhja sain Haapsalust, ja siis Tartu Pallase põhjal. Need õppejõud, kes ei läinud siit ära ei Jaroslavi ja välismaale, ei pagenud sõja eest Euroopasse, jäid siia ja moodustasid selle ärapõlenud Pallase asemel kooli. See oli Sakala korporatsiooni maja."

Voll sai oma esimesel katsel kohe ka kooli sisse. "Kaks nädalat oli kõigile mõeldud ettevalmistus. Tegime mõned pildid."

"Graafikasse ma läksin hiljem, alguses läksin maali ja seal oli Albert Kesner. Tema oli Pariisis õppinud vana pallaslane. Tema andis meile maalimist ja joonistamist. Aga hiljem oli siis Addo Vabbe. Üks minu korüfee oli tema, selline tähtis tegelane. Tema õpetas graafika tehnikat ja kõike. Seal oli ka Alfred Kongo ja siis Juhan Püttsepp. Palju teisigi, kõiki ei jõua ära lugedagi."

Hiljem sai ka Leilist endast kunstiõpetaja ja ta mäletab väga hästi aega, kui tekkis idee Pärnusse kunstikool rajada.

"Kunstikool sündis 1980. aastal. Mina olin üks esimesi õpetajaid. Oli direktor, kes tuli Jõhvist – Peeter Somelar ja tema siis otsis omale abiväge, kes võiks tulla kunstikooli. Ta oli saanud sealt kultuuriministeeriumist teada, et teil on seal olemas üks kunstiõpetaja. Vanalinna kooli õpetaja, kes teeb näitusi ja õpetab lapsi seal ja lastel on ilusad pildid, mis jõuavad ajakirjadesse "Pioneer" ja "Säde". Siis ta otsis mind üles ja ütles, et tahaks kunstikooli teha. Ma ütlesin, et miks mitte. Ma ainult ootan, et oleks niisugune kool, mis sobiks ja mulle meeldib. Ja siis me hakkasime kahekesi seda kooli moodustama ja õpilasi vastu võtma."

Hoolimata kõrgest vanusest ei ole Leili õpetajaametist siiani loobunud ja käib veel praegugi iga nädal kunstikoolis täiskasvanutele tunde andmas.

"Nad siis maalivad siin ja teevad torsot ja kõike. Nii, kuidas tahavad. See on nendele hobi ja neil on väga hea meel, et saavad kodust välja tulla. Keskealised inimesed, ka suhelda tahavad ja midagi ilusat teha enda rõõmuks seal."

Leili tunnistas, et ta tuleb ise ka seepärast kunstikooli tunde andma, et kodus hakkab igav ja tahaks suhelda sama ala huviliste inimestega. "Tore niimoodi kodust välja tulla. Õpetada natuke ka, et pane siia seda värvi, võib-olla võtad pintsli ja parandad natuke."

Imestust selle kohta, et Leili ka sellises kõrges vanuses ikka veel tööl käib, kuuleb ta ikka.

"Mõni küsib, et "Sa ikka veel käid tööl või? Sa oled nii vana inimene, et sa peaksid kodus istuma!". Ma ütlesin, et ma ei käi tööl. Ma käin seltskonnas, suhtlen inimestega, ja see on tore, et rahvas on koos, ajan juttu natuke ja teevad midagi, mis meeldib. Nii et ma leian, et see pole üldse tööl käimine. Kui öelda õieti, siis kunstnik ei jää iialgi pensionäriks. Ta koguaeg teeb tööd. Tema on oma tööandja ja oma töö müüja ja igatepidi. Nii kaua, kui suudab veel pliiatsit ja pintslit liigutada, nii kaua ta teeb. See on kutsung, sisemine käsk."