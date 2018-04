Raivo E. Tamm alustas uut ametit "Prillitoosi" saatejuhina

"Briti meedia huvi Eesti vastu on suur. Kolme päeva jooksul sai Ühendkuningriigis antud terve hulk intervjuusid," kirjutab president Kersti Kaljulaid oma ametlikul Facebooki lehel. Kaljulaid andis intervjuusid kokku kuuele (Briti) meediakanalile – Financial Times, Channel 4, Sky News, BBC World, Radio 4 ja Läti televisioon.

Kirikukalendri järgi on vaikne laupäev ja see on aeg, kui tehakse ettevalmistusi ülestõusmispühadeks. Paljudes luterikogudustes värviti koos peredega mune, Pirita kloostris käisid aga keskpäeval ettevalmistused paasaöö missaks, mis algab õhtul kell 23.

"Kui küsite, kuhu Reet läheb, siis tema kui staažikas teleajakirjanik, kelle elus on muusika alati väga tähtsal kohal olnud, liigub edasi Mart Normeti asemele "Eesti laulu" produtsendi ametikohta täitma. Omal ajal on Reet Linna käinud ka Inglismaal Eurovisioni lauluvõistlust kohapealt kommenteerimas," selgitas ta.

"Kohtusime Reet Linnaga viimati silmakliinikus silmaarsti juures. Kuna Reet märkas, et mulle kirjutati lugemisprillid ja ka minul on nüüd prillitoos olemas, arvas Linna, et sobiksin suurepäraselt uueks "Prillitoosi" saatejuhiks," rääkis Raivo E. Tamm.

