Jim Carrey avaldas portree president Donald Trumpist

Portree pealkiri on "You Scream. I Scream. Will We Ever Stop Screaming?" ("Sina karjud. Mina karjun. Kas me kunagi üldse lõpetame karjumise?") ja kujutab poolalasti Trumpi end rahuldamas kahe lusikatäie šokolaadijäätise ees, mis oletatavasti peaksid sarnanema rindadega, vahendab Indiewire.

Dear Smithsonian National Portrait Gallery @NPG, I know it’s early but I’d like to submit this as the official portrait of our 45th President, Donald J. Trump. It’s called, 'You Scream. I Scream. Will We Ever Stop Screaming?' pic.twitter.com/LrCmlXXpv7 — Jim Carrey (@JimCarrey) March 29, 2018

"Hea Smithsoniani riiklik portreegalerii, ma tean, et selleks on natuke vara, kuid ma tahaksin esitada selle pildi meie 45. presidendi Donald J. Trumpi ametliku portreena," kirjutas Carrey pildiga postitatud pildiallkirjas.

Trumpi portree on üks viimaseid poliitiliselt laetud pilte, mille Carrey on see kuu avaldanud. Märtsi keskel pälvis koomik vabariiklaste pahameele, kui avaldas portree Valge Maja pressiesindajast Sarah Huckabee Sandersist, mis näitab viimast ebasoodsas valguses. Carrey on Trumpi kujutanud ka raamatust "Võlur Oz" tuttava Lääne kurja nõiana.

Koomik on viimasel ajal jõudnud meediasse rohkem oma piltide kui näitlemisega. Carrey't nähti viimati suurel ekraanil eelmisel suvel filmiga "The Bad Batch" ja Netflixi dokumentaalfilmis "Jim and Andy".