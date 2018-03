Tommy Cash kogus fännidelt 12 000 eurot muusikavideo jaoks, mis kunagi ei valminudki

"Briti meedia huvi Eesti vastu on suur. Kolme päeva jooksul sai Ühendkuningriigis antud terve hulk intervjuusid," kirjutab president Kersti Kaljulaid oma ametlikul Facebooki lehel. Kaljulaid andis intervjuusid kokku kuuele (Briti) meediakanalile – Financial Times, Channel 4, Sky News, BBC World, Radio 4 ja Läti televisioon.

