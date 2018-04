Perearst Anneli Talvik uuest kaalulangetusmeetodist: inimene ei pea ise peaaegu mitte midagi tegema

"Oleme Eesti teadlastega koostöös ja testide kaudu välja töötanud sellise toote, mille puhul patsient ise ei pea peaaegu mitte midagi tegema, sellepärast, et see toimib üle biokeemia ja see on välispidine. Oleme seda juba katsetanud ja saanud väga head kaalulangetusefekti," rääkis Talvik saates "Hommik Anuga".

"Ma perearstina päris palju näen seda, kuidas inimestel on soov ja väga sageli vajadus saada heasse vormi. Ülekaal tekitab nii palju haigusi ja nii palju probleeme, et kui arst ütleb, et võtke kaalus alla, siis ta proovib seda, aga kui see välja ei tule, siis on meie käed tegelikult väga lühikesed. Midagi teha ei ole."

Kaalulangetusplaastrid on Eesti teadlaste pikaaegse arendustegevuse tulemus.

"See on välja arendatud inimestele, kes hoolimata pingutustest ei suuda tervise-eesmärke saavutada. See ei ole ilu pärast välja arendatud, vaid siin on taga see, et ta peab toimima nii, et inimese tervis paraneb. Kaal on üks väga suur riskifaktor," selgitas Talvik.

"See võib kõlada banaalselt, aga inimene põhimõtteliselt kleebib need plaastrid probleemkohtadesse. On suuremad plaastrid, väiksemad plaastrid, olenevalt sellest, kuhu on vaja panna. See toimib üle bioresonantsi ja mõjutab mitokondreid. Mikokondrid on rakus need organellid, mille ülesanne on toota energiat ja kiirendada ainevahetust. See toimib niimoodi, et ta täpselt probleemses kohas muudab ainevahetuse aktiivseks, suurendab rasvarakkude lõhustumist ja täiesti kõrvaltoimete vabalt lahendab teatud piirkondade kaalu- ja rasvapadjandite probleemi."

PS. Täna on 1. aprill, vt siia.