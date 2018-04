Henrik Roonemaa: mobiiltelefon su taskus on põhimõtteliselt pealtkuulamismasin

"Sa kannad põhimõtteliselt koguaeg kaasas kaamerat ja mikrofoni, mis teab su asukohta. Spetsialistide foorumis liigub juba mõnda aega selline [info] – sellest ei ole avalikult kirjutatud – et põhimõtteliselt, kui sa tead seda õiget koodi või õiget nupujada, siis ükskõik, kellele sa helistad, sa saad kaugelt tema telefonis kaamera ja mikrofoni sisse lülitada, ilma, et ta teaks. Selle kõrval see, mis seal Facebookis toimub, see ei tundu mulle nii oluline," rääkis Roonemaa saates "Hommik Anuga".

"Meil kõigil on ju telefonid, kõik on koguaeg internetis. Nagu ma ütlesin, seal on kaamerad-mikrofonid küljes ja turvaauke juhtub. Tarkvara on turvaauke täis. Eesti ID-kaardis oli turvaauk. Nüüd on telefonides selline turvaauk, et võtad ja helistad kellelegi, tema teadmata lülitad kaamera-mikrofoni kaugelt sisse, vaatad, mis ta teeb. See on normaalne, nii ongi."

Roonemaa sõnul on Cambridge Analytica juhtum väga väike sündmus võrreldes sellega, mis maailmas toimub. "Me loeme iga päev, kus kusagilt varastatakse ära 100 miljoni inimese andmed, 500 miljoni inimese andmed, 900 miljoni inimese andmed. Väga paljude meie andmed lehvivad kusagil internetis ringi, neid saab osta, neid saab alla laadida."

Ta selgitas, et tegelikult ongi nii, et tegelikult ühe inimese andmed niivõrd Hiina häkkeritele, FBI-le, FSB-le või isegi kapole huvi ei pakugi. "Ega see ühe inimese asi ei huvita kedagi, aga probleem tekib siis, kui me paneme neid palju kokku. Nagu selles Cambridge Analytica juhtumis oli, et me paneme kokku näiteks 50 miljoni inimese andmed. Siis sa ei ole enam üks, vaid tegelikult sind on 50 miljonit, siis me saame hakata tegema järeldusi selle pealt, siis me saame mõjutada valimisi või mis iganes teha. Seepärast see turvalisus on oluline."

Samas nentis ta, et kui inimese jaoks tänavalt võis Cambridge Analytica juhtum olla midagi uut ja õõvastavat, siis spetsialistide jaoks pole ses midagi üllatavat.

"Keegi on kohtu all, Zuckerberg peab minema USA kongressi ette tunnistusi andma. Tundub, nagu oleks kogu suur põrgu lahti läinud. Tegelikult, kui sa küsid spetsialistide käest, siis ega paljud neist asjadest olid aastaid teada, et nii saab, nii tehakse, nii on. Aeg-ajalt spetsialistid räägivad sellest ja siis tavaline inimene ütleb alati, et ega mul ei ole ju midagi karta ja minult ei ole midagi võtta, et keda need minu andmed ikka huvitavad. See [on] tavaline jutt. Spetsialistide jaoks ei ole selles arengus iseenesest midagi üllatavat."

PS. Täna on 1. aprill.