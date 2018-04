Vanilla Ninja tuleb uuesti kokku: Saksamaalt tuli konkreetne pakkumine

"Vastab tõele," ütles Piret. "Jah, lõpuks on kätte jõudnud see aeg, kus me tunneme, et on aeg taas kokku saada. Nii et suvest hakkame tuuritama ja juba praegu valmistame ette uut plaati," lisas Lenna.

"See tuumik saab jätkuvalt olema kolmeliikmeline ehk Katrin Siska on samuti meiega. Me pidasime läbirääkimisi ka Maarja Kiviga, kellega me alustasime üheskoos Vanilla Ninja tegemist kunagi 2002. aastal. Aga kuna Maarja elab juba aastaid Los Angeleses, kaugel Ameerikas, siis kahjuks me ei saanud seda logistikat klappima," selgitas Piret. "Niigi on üsna keeruline see lendamine Saksamaale ja tagasi," lisas Lenna.

"Me oleme tõesti kord aastas tulnud ikka kokku, mõelnud, et äkki peaks ikka tegema, et fännid küsivad, millal, kas ja kuidas. Aga sel korral ikkagi tuli Saksamaalt konkreetne pakkumine, et kas me oleksime valmis tegema uue albumi ja tegema n-ö comeback'i Saksa turul. Kui mitte nüüd, siis millal veel? Tundus, et seda ei anna väga kaugele enam lükata," märkis Lenna.

"Umbes täpselt 10 aastat [ei ole tegutsenud], jah," märkis Piret. "Samas siin Eestis me omi asju teeme, ma arvan, et me saame neid asju edasi ka teha. Aga seda pakkumist minna välja[spoole Eesti turgu] keegi niiviisi hõbekandikul väga tavaliselt ei paku, nii et see tundus meile praegu ikka kõige reaalsem võimalus," lisas Lenna.

Samas nentisid nii Piret kui Lenna, et Eesti pole suviste esinemiste osas nende prioriteet. "Aga me siiski tahaks selle aasta sees kindlasti ühe kontserdi ka Eestis teha, aga millal see täpsemalt juhtub või kus ja kuidas, siinkohal ausalt ei oska veel öelda," sõnas Piret.

Tüdrukud tunnistasid, et nad kardavad väga, et pärast 10 aastat neid keegi enam ei mäleta.

"Ma arvan, et ega enamus ei mäletagi. Aga kindlasti on fakt see, et meil on neid fänne, kes meile aeg-ajalt ikka kirjutavad ja küsivad, et millal tuleb uus lugu või kas üldse. Me oleme siiamaani koguaeg [öelnud], et ei-ei-ei. Ei. Kuidagi tundus, et ei tahaks tagasi minna, tahaks edasi minna. Aga nüüd kuidagi tundub, et oleme kõik ühes kohas," rääkis Lenna.

"Me oleme mõnda aega nüüd lennanud siin Saksamaa vahet. Igal vabal hetkel, kui on õnnestunud, oleme seal käinud, veetnud stuudios pikki tunde ja laule kirjutanud ning juba ka salvestanud," sõnas Piret.

"Praegu olemegi tegelikult sealmaal, et esimene singel on meil välja valitud ja hakkame vaikselt seda videot siin järgmine kuu filmima ühe Rootsi produtsendiga, kes tegi viimase Taylor Swifti video. Nii et praegu on väga põnevad ajad," märkis Lenna.

PS. Ninjafännid, täna on 1. aprill.