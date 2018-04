Aleksei Turovski jumaldab Eesti metsadesse jõudnud uut võõrliiki

Šaakalid on siin ringi luusinud juba viis aastat. Kuid kohal on uued tegelased – vööthüaanid. Zooloog Aleksei Turovski tunnistas, et tema jumaldab neid loomi.

"Vööthüaan on Euroopale omane suur kiskja olnud, ja seda aastatuhandeid. Kuid viimasel ajal Euroopas neid on äärmiselt harva nähtud," rääkis Turovski saates "Hommik Anuga".

"Türgi, siis võib-olla Kreeka, Peloponnesos, Balkan, ja siis võib-olla Rumeenia, Moldova kaudu. Kuidagi niiviisi," arutles ta selle üle, kust vööthüaan võis Eestimaale jõuda.

Samas ei usu Turovski seda, et huntide asemel on taluõuedel koeri murdnud hoopis hüaanid.

"Ükski normaalne kiskja – ja hüaan on väga tark kiskja – ei hakka midagi niisugust ette võtma, mingit sellist looma endale saagiks valima, kelle küttimisel võib viga saada. Koerad hauguvad. See koerte haukumine on hundikeelne sõna, [tähendusega umbes] "ole vait, piimahabe", aga ülivõimsalt väljendatud. Hundid ei kannata seda ja löövad koerad maha, loomulikult. Piimahabemed, tattninad, kamandavad meid siin, eksole. No see on lubamatu. Kuid hüaan saab kohe aru – issand jumal, sellega – koeraga – ma ei taha tegemist teha ja jätab ta rahule."

Hüaan on ohtlik näiteks haavata saanud loomade, isegi suurte loomade jaoks.

"Muidugi nad võivad küttida metssigu. See ei ole lihtne, aga nad võivad seda teha. Nad on päriskütid. Umbes 93 protsenti [nende söögilauast moodustab] loomne toit. Nad kütivad ise. Aga loomulikult nad on segatoidulised. Hüaanid võivad [maa] juurviljast lihtsalt tühjaks teha ja kiiresti. Nad söövad palju."'

Kuigi Eestis on ilm jahedavõitu, on viimasel ajal talved palju pehmemad ja vööthüaanidel siin meie kliimas olemisega probleeme ei teki.

"Ta ei ole tegelikult ei troopiline ega subtroopiline loom. Need hüaanid, kes elavad mägedes, elavad palju karmimates tingimustes kui meil siin tasandikul talvisel ajal. Ma usun, et nad saaksid väga hästi hakkama. No näiteks Tallinna loomaaias nendel on koguaeg võimalus välja minna talvel, kevadel, suvel, ja nad kasutavad seda võimalust."

Turovski tunnistas, et jumaldab hüaane. "Nad on suurepärased loomad. Kui ta on sulle sõber, ta on sõber elu lõpuni. Nad elavad kauem kui koerad ja on väga toredad loomad."

Aga kuidas hüaan õieti oma sõprust näitab? "Ikka sellega, et tuleb sinu juurde, kõrvad tahapoole [suunatud] ja ütleb sulle [Turovski ebamäärane loomahäälitsuse imitatsioon – toim]. Nad nurruvad niiviisi. See kõlab loomulikult nagu roostes traadiga taldriku peale tõmbamine, kuid see on päris nurrumine."

PS. Täna on 1. aprill.