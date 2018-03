Kolotsi talu perenaine: meil on siin tõepoolest nagu kitsede sünnitusosakond

"Temal ema millegipärast poegis õues ja täna oli tuul ning ta jahtus liiga kiiresti maha. Ema küll lakkus ta puhtaks, aga kui ma kohale jõudsin, siis ta oli ikkagi liiga jahtunud. Tallele ei tohi kunagi anda süüa, kui ta on jahtunud. Talle peab alati üles soojendama ja alles siis tohib süüa anda. Ta oli mul pliidi all soojas ja kuna ema tegelikult lakkus ta ilusti puhtaks, siis ta läheb ema alla tagasi," rääkis Merle Leibur just samal hommikul, mil "Maahommik" neile külla tuli, sündinud tallest.

Kuigi väikest looma, tallekest on tore vaadata, teeb Merle juustu, milleks on vaja piima. Seega põhimõtteliselt on see tallekene tema jaoks väike konkurent.

"Me peame jagama – mina tahan piima ja tema tahab piima. Aga me laseme neil olla kuu aega ema all, sest meile tundub, et emal läheb see piimaand siis palju suuremaks ja ta annab mulle aasta jooksul rohkem piima kui siis, kui ma võtaks talle alt ära ja hakkaksin ise kohe lüpsma. Nii et meil nad jah, saavad mängida emaga vähemalt kuu aega."

Merle nõustus, et tal on talus tõepoolest nagu sünnitusosakond. "Aga õnneks nad saavad sünnitamisega ise hakkama. Tugevamad jäävad ellu, ja nõrgem siis on nõrgem. Minu meelest siin ongi inimese ja looma vahe. Inimese puhul ma ei poolda sellist asja [, et nõrgematel lastakse hukkuda], aga loomal pooldan, sellepärast, et kui ma jätan karja nõrga looma, siis on ta haigustele vastuvõtlikum jne. Mida ma olen tähele pannud – kui ema hülgab, siis alati põhjusega. Kui ma isegi olen [talle] lutiga üles kasvatanud, on hiljem selgunud, et mingi haigus," selgitas Merle.

Lutitall. Autor: ERR

Aga eespool mainitud lutitall jäi lihtsalt korraks nõrgaks ja teda tema ema otsib. "Ema otsib teda ja tema läheb raudselt emale. Tal on imemine, kõik korras, nii et see ei ole haigusega [seotud], vaid ta lihtsalt mingil põhjusel oli tuule käes enne liiga kaua, kui ma hommikul märkasin."